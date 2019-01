Le Mans : un enfant survit miraculeusement alors que deux voitures lui ont roulé dessus

Un enfant de 6 ans a miraculeusement survécu après que deux voitures lui ont roulé dessus sur la rocade du Mans, rapporte Le Maine Libre.

Deux fractures à la jambe. L'accident s'est produit mercredi en début d'après-midi. Le garçon se trouvait à l'arrière d'une voiture dont le hayon s'est ouvert, et il est tombé sur la route. Une première voiture lui a roulé dessus, puis une seconde, les deux véhicules n'ayant pas eu le temps de freiner. C'est seulement après que la tante de l'enfant, qui se trouvait dans l'automobile dont il a chuté, conduite par son grand-père, a pu le récupérer sous la deuxième voiture, et le conduire à l'hôpital. Il s'en est miraculeusement sorti avec des fractures du tibia et du péroné, ainsi que des égratignures au visage.

Une des deux voitures recherchées. Le conducteur de la première voiture ayant roulé sur l'enfant est immédiatement allé se signaler au commissariat. La conductrice du second véhicule est en revanche recherchée par la police. Elle n'est pas descendue de sa voiture sur le moment, visiblement paralysée par ce qui venait de se passer, selon des témoins. Les policiers lui demandent de se faire connaître. De leur côté, le grand-père et la tante de l'enfant assurent ne pas du tout comprendre ce qui s'est passé.