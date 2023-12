«L'ambiance est glaciale», consternation à Meaux après le meurtre d'une mère et de ses quatre enfants

Quelques bouquets de fleurs et des bougies ont été déposés ce mardi dans le quartier de Beauval à Meaux, en Seine-et-Marne. C'est ici qu'une mère et ses quatre enfants ont été retrouvés morts lundi soir. Le père, principal suspect, a été interpellé dans la matinée à Sevran, en Seine-et-Marne, puis placé en garde à vue. Il souffrait, selon les premiers éléments de l'enquête, de troubles psychiatriques et avait déjà adressé un coup de couteau à son épouse en 2019.

Dans le quartier, les habitants, abasourdis, partagent leur désolation. Mais aussi leur incompréhension. Difficile, pour eux, d'imaginer un tel drame survenir dans cette zone réputée paisible. "C'est vrai que ça fait un choc, on ne va pas se mentir. Surtout que notre square avait la réputation d'être calme, avec uniquement des gens sympathiques. Et, maintenant, c'est vrai que l'ambiance est vraiment glaciale", confie Mélina, sortie pour promener son chien.

"Lui, il ne parlait pas"

À leur fenêtre, des voisins jettent un œil à l'animation inhabituelle. D'autres, comme Antonio, se rendent sur place pour allumer une bougie en mémoire des victimes. "De leur famille, je ne connaissais qu'elle et les enfants. Sa femme parlait beaucoup avec les voisins et elle aimait échanger avec les gens. On ne s'attendait pas à ça".

Tous décrivent une jeune femme pleine de vie, agréable et souriante. Un caractère avenant, à l'opposé de celui de son mari, selon cette habitante. "Lui, il ne parlait pas, même pas un bonjour. Je ne l'ai jamais vu avec un copain, c'était toujours sa femme et ses enfants. En dehors de ça, rien du tout". Les habitants de Beauval attendent désormais que le suspect soit jugé dans les plus brefs délais.