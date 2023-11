La mosquée de Cherbourg dégradée par des tags islamophobes

Des tags islamophobes ont été découverts samedi matin sur les murs de la mosquée de Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche, et une plainte a été déposée, a indiqué samedi la préfecture. Des tags comprenant des menaces de mort ou encore "justice pour Thomas, ici on est en France", en référence à l'adolescent décédé après avoir été poignardé à la sortie d'un bal de village dans la Drôme, ont été inscrits en rouge sur le portail de la mosquée située à Octeville et dans les rues alentours, selon des photos diffusées sur les réseaux sociaux et des médias locaux.

"Une plainte a été déposée, et le procureur a été saisi de l'affaire", indique la préfecture. "L'ensemble des relevés ont été réalisés dès ce matin, ce qui a permis d'effacer ces tags", précise-t-elle dans un communiqué.

"Un acte raciste odieux"

Le préfet de la Manche Xavier Brunetière, qui s'est rendu sur place, "condamne avec la plus grande fermeté cet acte islamophobe et apporte son soutien à l'ensemble de la communauté musulmane", selon le communiqué.

Le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, qui était également sur place, dénonce sur X (anciennement Twitter) un "acte raciste odieux", tandis que le ministre de l'Intérieur Gérarld Darmanin promet que "la police recherchera les auteurs pour les traduire en justice".