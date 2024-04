Kendji Girac blessé par balle : enquête ouverte pour «tentative d'homicide volontaire»

Il a remporté la célèbre émission The Voice il y a dix ans et enchaîne les succès mais depuis lundi, c’est dans la rubrique des faits-divers que Kendji Girac occupe la Une. L’interprète de 27 ans, originaire de la Dordogne, a été blessé par balle au thorax dans la nuit de dimanche à lundi sur une aire destinée à la communauté des gens du voyage à Biscarrosse. Le chanteur de 27 ans aurait indiqué aux secours avoir acheté l'arme, un Colt 45, dans une brocante et s'être blessé en la manipulant. Ce qui n'a pas empêché le parquet de Mont-de-Marsan d'ouvrir une enquête pour tentative d'homicide volontaire.

Un tir "accidentel"

Transporté à l'hôpital lundi, Kendji Girac est parvenu à dire brièvement aux enquêteurs venus à son chevet qu'il s'agissait d'un tir accidentel. Un tir qu'il aurait lui-même provoqué en manipulant un pistolet automatique acheté peu auparavant. Mais l'artiste n'explique ni les circonstances de cet achat, ni les raisons qui l'auraient conduit à manier cette arme dans la nuit, souligne le procureur de Mont-de-Marsan.

Les investigations se poursuivent

Les gendarmes ont ratissé l'aire de Biscarrosse où ils ont constaté la présence de 80 caravanes. "Les premiers témoignages recueillis paraissaient confus tant sur les circonstances des faits que sur le lieu exact où il s'était produit", écrit le parquet. L'arme utilisée, qui avait disparu, sera retrouvée plus tard dans la journée sur indication de membres de la famille, ajoute le procureur.

Les investigations se poursuivent, d'une part en entendant les témoins, d'autre part en réalisant des examens techniques, balistiques et médico-légaux. L'audition de Kendji Girac sera effectuée dès que son état de santé le permettra, précise le magistrat.