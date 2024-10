Jeune poignardé dans le Calvados : un homme écroué pour meurtre

Deux jours après la mort d'un jeune de 17 ans, poignardé lors d'une rixe dans le Calvados, un homme de 24 ans a été mis en examen mardi pour meurtre et écroué. Le suspect, "intérimaire dans le bâtiment, dont les vêtements et les mains étaient ensanglantées", avait été interpellé sur place peu après la dispute, a précisé dans un communiqué le procureur de la République de Caen Joël Garrigue.

Selon les témoignages recueillis par les gendarmes, le jeune homme avait "été vu ramassant un couteau qui a été retrouvé dans sa poche".

Pas "d'intention de tuer"

La victime, âgée de "17 ans et demi", avait reçu, au cours d'une rixe impliquant une vingtaine de personnes et ayant éclaté entre 6h00 et 7h00 aux abords d'une boîte de nuit, "plusieurs coups de couteau qui l'ont atteint dans le dos et en zone cervicale", toujours selon le procureur. L'adolescent est décédé sur les lieux à 7h44.

"Après avoir nié toute implication dans le décès de la victime", le suspect "a expliqué durant sa garde à vue qu'il avait initialement essayé de s'interposer dans la bagarre qui se déroulait devant la boîte de nuit". Il avait alors reçu "des coups de poings et des jets de gaz lacrymogène". "Sans pouvoir expliquer les raisons de son geste, il reconnaissait finalement avoir pris le couteau, en avoir déplié la lame et avoir frappé avec la première personne se trouvant devant lui, sans intention de tuer selon ses dires", ajoute M. Garrigue.

Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre. Déféré à l'issue de sa garde à vue, le jeune homme a été placé en détention provisoire. La peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle.