Isère : un homme et une femme retrouvés morts tués par balle

Les corps d'une femme et d'un homme ont été découverts avec des blessures par balle "à la tête", jeudi soir dans un appartement d'un village de l'Isère, a-t-on appris vendredi auprès des pompiers et des gendarmes. Les deux victimes ont été retrouvées vers 23h30 au 2e étage d'un bâtiment à Crêts-en-Belledonne, une petite commune située entre Grenoble et Chambéry, en Savoie, après l'alerte de voisins, ont précisé les pompiers, confirmant une information de France Bleu.

Aucune arme retrouvée sur les lieux pour l'instant

La femme était âgée de 26 ans et l'homme, son ancien conjoint, de 34 ans, selon la gendarmerie qui ne "privilégie aucune hypothèse" à ce stade. Aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux pour l'instant, a-t-on ajouté de même source. La grand-mère de la femme, âgée de 98 ans selon les médias, se trouvait également dans l'appartement mais n'a pas été blessée.

Elle a été prise en charge par les pompiers et transportée au centre hospitalier de Grenoble, ont-ils ajouté. Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble pour "homicides", selon les gendarmes. Le parquet n'a pas confirmé dans l'immédiat.