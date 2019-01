Isère : la dépouille d'un base-jumper, disparu en 2014, probablement retrouvée

La dépouille présumée d'un base-jumper, porté disparu en juin 2014 dans le Vercors, a été découverte cette semaine grâce aux images de sa caméra embarquée qui a été retrouvée quatre ans plus tard, ont annoncé vendredi les secouristes. La victime n'a pas encore été formellement identifiée, selon le Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de l'Isère. D'après le quotidien régional Le Dauphiné Libéré, elle serait âgée "d'une cinquantaine d'années" et originaire de la Charente.

Un casque avec une caméra embarquée retrouvé. Le sportif avait disparu après s'être élancé d'une falaise au-dessus des gorges de la Bourne. Les gendarmes l'avaient cherché pendant plusieurs semaines à l'époque, en vain. A la fin décembre 2018, l'enquête a été relancée par un casque porteur d'une caméra embarquée, retrouvé par un randonneur dans des bois, explique le PGHM dans un communiqué.

Identification en cours. L'exploitation des images a permis de réorienter "plus précisément" les recherches, et des secouristes du PGHM, hélitreuillés dans une zone escarpée, sont tombés mercredi sur "des débris de voile ainsi que des ossements" pouvant correspondre à la personne disparue. Une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier formellement la victime et déterminer les causes de la mort.

Le base-jump consiste à sauter, avec un parachute, depuis un point fixe, le sommet d'un bâtiment, un pont ou une falaise le plus souvent.