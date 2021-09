Un cortège de mariés à Laigneville sanctionné pour non-respect du code de la route

INTERVIEW

71 infractions, 9.585 euros d’amendes et 100 points retirés dimanche en une seule journée. C'est le bilan des sanctions envers les invités d'un mariage à Laigneville, dans l'Oise, qui ont traversé la ville dans un cortège de voitures et n'ont pas vraiment respecté la loi. Dépassements en ville, non-port de la ceinture, feux rouges grillés, circulation à contresens... Le maire de la ville, Christophe Dietrich, a décidé de faire usage de la vidéo-verbalisation après leur passage.

Invité d'Europe Midi mardi, l'édile est revenu sur les faits et a condamné la dangerosité de la conduite de ces contrevenants. "Il y avait une brocante à Laigneville ce jour-là et le cortège est arrivé. Et très vite il y a eu une mise en danger des personnes qui se trouvaient là. J'ai essayé d'intercepter un premier véhicule mais j'ai tout de suite senti que la tension montait très fort donc j'ai renoncé", a-t-il expliqué.

"Hors de question de rester sans rien faire"

Des policiers municipaux étant présents sur place pour encadrer la brocante, Christophe Dietrich a alors décidé de laisser passer le cortège et de le vidéo-verbaliser en direct. "Il était hors de question de prendre le risque d'avoir une émeute généralisée. Mais il n'était pas question non plus de rester sans rien faire et de ne pas réagir", a-t-il poursuivi.

Ce système de vidéo-verbalisation a été mis en place en décembre 2018 dans la commune. Dans le département de l’Oise, 62 communes utilisent ou comptent également utiliser la vidéo pour sanctionner les infractions routières.