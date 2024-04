Neuf policiers blessés dans une course poursuite en région parisienne

Tout a commencé par un cambriolage. Selon les informations d’Europe 1, un peu avant six heures du matin, les forces de l’ordre se sont lancées à la poursuite des auteurs d’un home-jacking dans l’Essonne, en fuite à bord d’une Mercedes.

Retrouvés en train de faire le plein de carburant dans une station d’essence, les trois individus ont tenté de prendre la fuite en faisant marche arrière. L’un d’entre eux a été interpellé, les autres se sont enfui en voiture, à contresens, percutant plusieurs voitures de police.

Des policiers traînés sur plusieurs mètres

Lors de cette tentative de fuite, plusieurs membres des forces de l’ordre ont été percutés par la Mercedes, l’un d’entre eux s’est fait traîner sur plusieurs mètres, et a reçu une blessure à la jambe droite. D’autres auraient été renversés par la voiture.

Un de ses collègues aurait ouvert le feu à neuf reprises, face au conducteur qui fonçait vers lui. En tout, neuf policiers ont été blessés, et conduits dans des hôpitaux de la région parisienne. Leur pronostic vital n’est pas engagé.

Les auteurs interpellés pour homicide volontaire

Les trois auteurs, légèrement blessés, ont été interpellés et placés en garde à vue pour refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui, et tentative d’homicide volontaire. De son côté, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez a réagi sur les réseaux sociaux, et apporté son soutien aux forces de police sur X, ex-Twitter : "Je leur adresse tout mon soutien dans leurs missions exécutées au péril de leur intégrité."

L’IGPN, la police des polices, s’est rendue sur place dans la matinée.