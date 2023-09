INFO EUROPE 1 - L'un des deux évadés de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis interpellé

Ils avaient profité d'une pause pour se faire la belle. Deux détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) s'étaient évadés mardi 12 septembre après-midi lors d'une sortie dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne). D'après les informations d'Europe 1, l'un des deux évadés a été interpellé sur la commune de Pantin mercredi à 23 heures au cours d'une opération anti-stupéfiants. Il est actuellement en garde à vue.

De la résine de cannabis a été retrouvée sur lui. À la vue des policiers, l'homme a tenté de prendre la fuite à vélo.

Ils avaient prétexté une envie pressante

Ils participaient à une sortie course à pied avec d'autres détenus et des encadrants, selon une source proche du dossier. Prétextant une envie pressante, ils s'étaient éloignés et ne sont pas revenus. Ils s'étaient évadés dans les environs du secteur des Gorges de Franchard, selon une source policière. Une enquête pour évasion avait été ouverte et confiée à la compagnie de gendarmerie d'Evry, a indiqué le parquet d'Evry.

Le détenu arrêté mercredi soir avait été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et devait sortir en 2024. Le deuxième évadé purgeait, lui, une peine pour agression sexuelle et exhibition sexuelle jusqu'en 2026, et est toujours recherché.