INFO EUROPE 1 - Fusillade à Sevran sur un parking, un mort et trois blessés en urgence absolue

Selon les informations recueillies par Europe 1, une fusillade a éclaté en fin de soirée ce vendredi en Seine-Saint-Denis sur un parking du quartier des Beaudottes, à Sevran. Selon un premier bilan établi de sources policières, les coups de feu ont fait au moins un mort et plusieurs blessés dont trois en urgence absolue. Ils ont été transportés au CHU Robert Ballanger. Les faits se sont produits vendredi vers 23h45, dans le quartier des Beaudottes de cette commune pauvre de banlieue parisienne. À l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux, quatre personnes blessées se trouvaient à terre, selon les informations d'une source policière.

Aucune interpellation

Malgré l'intervention des secours, une personne a été déclarée décédée sur les lieux quelques minutes après la fusillade. Les trois autres, aux pronostics vitaux engagés, ont été évacuées vers différents hôpitaux de la région parisienne. Dans la nuit, trois autres blessés par balles ont été hospitalisés au centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois, ville voisine de Sevran, a ajouté cette même source.

Selon les premières informations, deux individus seraient arrivés sur un parking à bord d'une voiture Peugeot 5008. Le passager serait sorti du véhicule puis aurait tiré à plusieurs reprises avant de prendre la fuite, a indiqué la source policière. Aucune interpellation n'avait eu lieu samedi en début de matinée.

Enquête ouverte

Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire en bande organisée et tentatives d'homicides volontaires en bande organisée et confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, a indiqué le parquet de Bobigny à l'AFP. Stéphane Blanchet, maire DVG de la ville, a précisé que la fusillade a eu lieu sur un parking à proximité d'un centre culturel. "On ne va pas se voiler la face: c'est forcément un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants", a réagi l'élu, joint au téléphone par l'AFP.

"Il y a besoin de mettre de l'ordre et d'intervenir profondément pour éradiquer le trafic", a-t-il ajouté, en déplorant que "les abrutis qui tirent à balles réelles n'écoutent pas les appels au calme".