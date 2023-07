INFO EUROPE 1 – Émeutes : au Havre, un enfant de 11 ans interpellé pour un incendie criminel

C’est une particularité de ces violences urbaines. Les auteurs sont jeunes. Parfois très jeunes. Comme ce mineur tout juste âgé de 11 ans et déjà connu des services de police pour un fait de violences en réunion. Ce dernier a été interpellé dimanche après-midi au Havre après l’incendie criminel d’un local désaffecté situé au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation de la rue Bruneval.

L'enfant placé en retenue judiciaire

Les pompiers qui ont éteint l’incendie ont retrouvé sur place une bouteille contenant un produit inflammable. Lors de leur enquête de voisinage, les policiers du commissariat local ont appris auprès du voisinage que le jeune mineur avait participé à la mise à feu. Interpellé dans la foulée, l’enfant avait les cheveux brûlés. Il a été placé en retenue judiciaire.

Depuis mardi dernier et la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer à Nanterre, de nombreuses villes de France ont été touchées par des émeutes. En tout, près de 3.200 personnes ont été interpellées, a annoncé ce lundi Gérald Darmanin. Dans la nuit de dimanche à lundi et pour la troisième soirée consécutive, 45.000 gendarmes et policiers ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire.