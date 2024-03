INFO EUROPE 1 – Des incidents à Roissy lors de l’expulsion d’un militant kurde sous OQTF vers la Turquie

Incidents de sécurité à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Selon plusieurs sources policières, le convoi d’un militant kurde, faisant l’objet d’une procédure d’expulsion de France, a été pris à partie par une vingtaine de personnes, provoquant des tensions. Ces derniers, soutenus par des élus communistes présents sur place, s’en sont alors pris à l’Unité nationale d’éloignement (Unesi), qui transportait l’homme.

Intervention des militaires

L’incident, qui a eu lieu au niveau du local des policiers, s’est ensuite propagé dans l’aérogare où des tensions avec du personnel civil et les soutiens du militant ont éclaté. Contraints d’intervenir, les militaires du dispositif Sentinelle ont finalement ramené le calme devant des touristes médusés.

Pour Julien Adubeiro, secrétaire régional Unité SGP Police pour les services centraux, "cela pose des questions de sécurité pour les policiers en charge de ces convois". Selon ce dernier, les personnes sous OQTF, libres de disposer d’un téléphone portable lors de leur placement en centre de rétention administrative, "communiquent avec leur entourage et les associations" lors de la procédure d’expulsion. L’horaire et la destination du vol sont alors connus, ce qui permet de "facilement retrouver le convoi".

"Qu’est-ce que ça va être pendant les JO ?"

Un incident de ce type qui risque donc de se renouveler à l’avenir. "Qu’est-ce que cela va être pendant les Jeux olympiques ?", s’interroge Julien Adubeiro, d’autant que pendant cette période, policiers et militaires seront affectés à d’autres tâches jugées plus prioritaires. De son côté, le militant kurde a finalement été mis dans l’avion et expulsé vers la Turquie.