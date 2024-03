Tournages de films, espèces animales... L'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle en sept chiffres insolites

Paris-Charles-de-Gaulle a 50 ans. Inauguré le 8 mars 1974 par le Premier ministre de l'époque, Pierre Messmer, il est aujourd'hui le plus grand aéroport d'Europe en termes de superficie. Il est en revanche devancé par Londres-Heathrow, s'agissant du nombre de voyageurs qui y transitent chaque année. Désigné, en 2023 et pour la deuxième année consécutive, "meilleur aéroport d'Europe" par le classement Skytrax, Paris-Charles-de-Gaulle regorge également de faits et anecdotes surprenants, voire insolites. Europe 1 vous propose d'en découvrir quelques-uns au travers de sept chiffres.

32,37

Il s'agit de la superficie, en km², de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Une surface 16 fois supérieures à celle de la principauté de Monaco, mais qui équivaut, surtout, à un tiers de celle de la ville de Paris. De quoi en faire le plus grand aéroport d'Europe, devant ceux de Madrid, Rome, Amsterdam et Francfort. Malgré cette superficie remarquable, Paris-Charles-de-Gaulle n'est classé qu'en 15e position à l'échelle du globe. Un classement dominé, selon le comparateur Liligo, par l'aéroport King Fahd de Dammam, en Arabie-Saoudite. Avec 776km², il est tout simplement plus grand que Singapour.

Entre 400 et 600

C'est le nombre de... chevaux qui transitent chaque année à Paris-Charles-de-Gaulle, selon Christian Jouan-Chicot, responsable de la station animalière de l'aéroport. Un lieu dédié à l'accueil des animaux importés, quelle que soit leur destination finale. "Chaque jour, nous avons des expéditions, que ce soit des chats, des chiens, des reptiles ou des chevaux", précise Christian Jouan-Chicot dans une vidéo de la chaîne YouTube "Aviation Geekette".

>> LIRE AUSSI - Cocaïne à Roissy : une douanière blessée par balle par une passagère péruvienne

500

Il s'agit du nombre d'espèces animales et végétales recensées dans les prairies aéronautiques de Paris-Charles-de-Gaulle. L'aéroport se situe en effet à 23km au nord de Paris, à proximité de zones rurales riches en biodiversité. On y retrouve de nombreuses espèces d'insectes, des chauves-souris, des rapaces, des lapins ou encore des chevreuils.

51

En moyenne, c'est le nombre de mouvements d'avions - l'addition des décollages et des atterrissages - recensés toutes les heures à Paris-Charles-de-Gaulle en 2023. Pour un total, sur l'année, de 448.305 mouvements. Un chiffre qui reste en recul par rapport à celui de 2019, année pré-Covid, qui avait accueilli plus de 500.000 mouvements d'aéronefs. À titre de comparaison, l'aéroport Hartsfield-Jackson d’Atlanta, aux États-Unis, l'un des plus imposants de la planète, voit décoller et atterrir plus de 950.000 appareils chaque année.

40

C'est le nombre de films (fictions ou publicités) tournés, en moyenne, chaque année à Paris-Charles-de-Gaulle. L'aérogare a ainsi accueilli les équipes du film Taken, avec Liam Neeson en 2007, ou encore le duo Jean Reno-Juliette Binoche dans le film Décalage horaire, sorti en 2002. Au total, plus de 150 productions cinématographiques ont posé leur valise à l'aéroport Paris-CDG. Certains clips y ont également été tournés, notamment celui de la chanson Beautiful Day du groupe U2.

18

Comme le nombre d'années durant lesquelles l'Iranien Mehran Karimi Nasseri a créché au sein du Terminal 1 de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. En 1988, ce réfugié, parti à la recherche de sa mère, s'établit dans l'aérogare francilien après avoir été chassé de Londres, Amsterdam ou encore Berlin, en raison de sa situation irrégulière. Devenue une figure familière du personnel de l'aéroport et des voyageurs, Mehran Karimi Nasseri obtient le statut de réfugié en 1999 et son histoire inspirera le film Le Terminal de Steven Spielberg. Grâce à l'argent perçu, il a pu résider un temps à l'hôtel, mais c'est bien dans son aéroport favori que "Sir Alfred", le surnom qu'il s'était auto-attribué, décèdera en novembre 2022.

8

Le nombre de jours pendant lesquels l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle a changé de nom. Du samedi 3 au dimanche 11 décembre 2022, il est devenu l'aéroport Paris-Anne-de-Gaulle, en hommage à la fille du général, atteinte de trisomie 21. À l'approche de l'aérogare, les panneaux routiers lumineux annonçaient "Bienvenue à l'aéroport Paris-Anne de Gaulle" et les membres d'équipage de la compagnie Air France avaient pour consigne d'annoncer la nouvelle appellation au décollage comme à l'atterrissage. Un message de sensibilisation aux situations de handicap fut également communiqué aux passagers.