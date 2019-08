INFO EUROPE 1 - Brest : deux blessés par balle dans une rixe entre bandes

INFO EUROPE 1

Un affrontement armé entre bandes rivales a fait deux blessés dans la nuit de mardi à mercredi à Brest, selon les informations recueillies par Europe 1.

Les policiers ont été appelés vers 23 heures pour intervenir dans le quartier de Kerourien où s'affrontaient une trentaine de personnes, armées de bâtons. Plusieurs coups de feu ont été entendus et deux personnes blessées par balle ont été admises à l'hôpital quelques instants plus tard. Sur place, les policiers ont interpellé quatre suspects et deux armes de poing abandonnées ont été saisies.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la rixe aurait opposé des habitants du quartier de Pontanezen venus affronter ceux de Kerourien. Une enquête a été ouverte.