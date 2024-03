«Ils n'ont pas de morale» : à Strasbourg, les bénéficiaires des Restos du Cœur agacés par un nouvel acte de vandalisme

En pleine campagne de distribution alimentaire, les Restos du Cœur du Bas-Rhin ont de nouveau été pris pour cible. Pour la deuxième fois en trois mois, l'association s'est fait voler mardi soir les pots catalytiques de six camions frigorifiques, stationnés près de l'entrepôt de Strasbourg. "Je trouve que c'est inadmissible", souffle Sylvie, l'une des bénéficiaires.

Celle-ci dénonce le fait de s'en prendre à des camions des Restos, qui abritent des produits alimentaires dont les plus fragiles ont besoin au quotidien. "Je suis choquée, ils n'ont pas de morale. Après, on va démotiver les bénévoles, et le jour où il n'y en aura plus...", s'inquiète Sylvie.

20.000 euros de réparations

Pour le moment, les bénévoles restent malgré tout motivés, à l'image de Jean-Paul : "Ce n'est pas ça qui va nous décourager. Toutes ces personnes qui sont dans le besoin, on ne peut pas les laisser tomber." En outre, le moral des troupes a été reboosté ce mercredi par le vaste plan de solidarité qui s'est mis en place, comme le souligne Louis Bernard, responsable des véhicules et de la logistique.

"On a eu beaucoup de coups de téléphone, en particulier des loueurs de véhicules. À l'heure qu'il est, on nous a prêtés gracieusement six véhicules", relate-t-il, résumant ce geste par cette formule : "Globalement, on fait contre mauvaise fortune bon cœur, et ça ne se passe pas trop mal".

La réparation des six camions vandalisés devrait tout de même coûter plus de 20.000 euros à l'association, soit 20.000 repas en moins pour les bénéficiaires.