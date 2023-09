Journées du patrimoine : à Nantes, quelques chanceux visitent l'atelier de La Machine

C'est une grande première. À l'occasion des Journées du patrimoine à Nantes, la compagnie La Machine ouvre les portes de son atelier pour faire découvrir les secrets de fabrication de ses œuvres monumentales comme le fameux éléphant ou la gardienne des ténèbres, qui sera dévoilée au Hellfest en juin 2024.

"C'est assez exceptionnel"

Au micro, Pauline accueille les visiteurs. Des groupes de 25 qui se succèdent d'environ tous les quarts d'heure. Des chanceux en réalité car les lieux sont d'ordinaire inaccessibles au grand public. "C'est assez exceptionnel, on ouvre rarement la compagnie", confirme Pauline.

La Machine a été créée en 1999. Elle invente et fabrique toutes sortes d'œuvres articulées. "Le plus connu, en tout cas, celui que vous connaissez sans doute, est l'éléphant", explique Pauline. La Machine a construit le fameux pachyderme motorisé en bois et en métal en 2005, devenu depuis l'une des attractions phares de la ville.

45 corps de métier présents

Pénétrer ce week-end dans l'antre de la compagnie permet de comprendre tout le processus. "Quand on parle de patrimoine, c'est qu'on a plus de 45 corps de métier qui sont de moins en moins utilisés comme la charpente marine, la sculpture sur bois, le travail du cuir, on passe de l'autre côté du décor, on rentre dans la machinerie, c'est ça qui est génial", lance le directeur artistique François Delarozière.

Les visiteurs en ressortent visiblement émerveillés. "Le travail qu'ils font est magnifique", "aller dans les coulisses de la fabrication de toutes ces machines-là, c'était super", "c'est très impressionnant", racontent ces visiteurs. Vous avez jusqu'à ce dimanche, 17 heures, pour en profiter.