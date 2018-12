Haute-Savoie : un "speed rider" meurt après un décollage manqué

Un "speed rider" savoyard d'une quarantaine d'années est mort jeudi près de Chamonix, en Haute-Savoie, victime d'une tentative de décollage manquée, ont indiqué les secours en montagne.

Selon les premiers éléments de l'enquête, confiée au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix, le quadragénaire aurait commis une erreur technique lors de son décollage depuis le col du Midi, situé à 3.500 mètres d'altitude. "Il aurait été perturbé au décollage par une aérologie (conditions atmosphériques, ndlr) qui a chahuté sa voile", a précisé le PGHM qui a exploité des images qui montrent le "speed rider" en difficulté dans sa tentative.

Le corps a été retrouvé à 3.000 m d'altitude. Le "speed riding" est un sport associant une petite voile de parapente aux skis, afin de pouvoir alterner phases de vol et de glisse. C'est un ami du sportif, avec lequel il avait entrepris le vol et qui le précédait, mais qui s'est inquiété de ne plus l'apercevoir, qui a signalé sa disparition aux secours en montagne. Son corps a été retrouvé à 3.000 mètres d'altitude vers 13 heures par les gendarmes du PGHM au pied d'une barre de séracs qui surplombe le glacier des Bossons et le pied du Mont Blanc du Tacul.