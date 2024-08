Grenoble : un homme armé d'un couteau grièvement blessé par des policiers

Un homme armé d'un couteau a été grièvement blessé par balles par des policiers qui le poursuivaient après une agression, dans la nuit de dimanche à lundi à Grenoble, ont indiqué le parquet et les forces de l'ordre. Le pronostic vital de l'homme, "touché dans le dos à l'épaule et au thorax", est engagé et il a été transféré à l'hôpital pour être opéré, selon la police. Son identité n'est pas encore connue, a ajouté le procureur de Grenoble Eric Vaillant dans un message à l'AFP.

Vers 04H00, le gérant d'un commerce nocturne du centre-ville a donné l'alerte après avoir été agressé par un homme armé d'une arme blanche, selon ces sources. Un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) en voiture l'a repéré sur le cours Berriat, l'une des principales artères de la ville.

La police judiciaire saisie

Un policier a mis pied à terre pour le suivre, tandis que le véhicule le dépassait et s'arrêtait devant lui. Le chef d'équipage est alors descendu à son tour, a déclaré la police. "Alors que l'un des policiers venait de sortir de son véhicule, l'individu se précipitait vers lui en brandissant un couteau avec une lame de 15 cm. Coincé contre la portière de son véhicule, le policier ne pouvait se dégager et faisait feu à 3 ou 4 reprises tandis qu'un second policier lui venant en aide tirait à son tour à une reprise sur l'individu", a détaillé Eric Vaillant.

Une caméra de vidéosurveillance a filmé la scène, selon le magistrat. La police judiciaire est saisie de l'enquête concernant les violences sur le gérant du commerce et la "tentative d'homicide" sur le premier policier, tandis que l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) l'est "sur l'usage" de leurs armes de service par les forces de l'ordre, a encore dit le procureur.