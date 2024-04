Grande-Synthe : «Philippe était une personne en or», la famille de la victime tente de laver son honneur

Depuis une semaine, les proches de Philippe Coopman, ce jeune homme de 22 ans tué récemment à Grande-Synthe dans le Nord, rassemblent, dans une sorte d'enquête parallèle, toutes les preuves qui démontrent que l'individu n'était pas un adepte du site de rencontre Cocoland, et qu'en aucune manière, il aurait pu solliciter une jeune fille mineure pour des relations sexuelles.

C'est pourtant ce qu'ont indiqué les trois adolescents de 14 et 15 ans interpellés, un rendez-vous selon eux répréhensible qui justifiait un passage à tabac. Mais la famille de Philippe en a acquis la certitude : cette nuit-là, il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment et ses agresseurs, malgré ce qu'ils ont dit en garde à vue, se sont trompés de cible.

"Il partageait ce sourire avec tout le monde"

D'ailleurs, l'entourage de Philippe fait valoir depuis quelques jours le témoignage d'un autre homme qui assure être celui qui avait fixé le rendez-vous, un témoignage en cours de vérification par les enquêteurs. Cela reste néanmoins un élément essentiel pour Kelvyn afin de laver définitivement l'honneur de son petit frère.

"On sait que Philippe, c'était une personne en or", assure-t-il au micro d'Europe 1. "C'est une personne toute gentille qui avait un contact social incroyable. C'est pour ça que tout le monde l'aimait bien. Ce n'était pas possible de ne pas aimer Philippe et c'est ce qu'il faut retenir."

"Il faut aussi se rappeler qu'il partageait ce sourire avec tout le monde et qu'il faisait rire tout le monde, il faut essayer de garder ça, même si c'est très très dur en ce moment", confesse-t-il. La famille du jeune homme attend donc avec impatience les premières conclusions de l'enquête, avec l'espoir que le souvenir de Philippe ne soit plus entaché.