Gérald Darmanin dénonce les tags anti-islam peints sur une mosquée de Tarbes

Des tags anti-islam ont été découverts mercredi matin sur les murs de la mosquée de Tarbes, selon la préfecture des Hautes-Pyrénées. À l’heure où s’ouvrent les attentats de l’Hyper Cacher et de Charlie Hebdo, les auteurs de ces actes ont dessiné une caricature du prophète Mahomet et inscrit "Islam dehors", relèvent le site d'informations locales Tarbes7.fr et France 3 Occitanie. "Les enquêteurs sont à pied d’œuvre sous l’autorité du Procureur de la République pour identifier au plus vite les auteurs", explique le préfet des Hautes-Pyrénées dans un communiqué.

Les tags seront effacés dans la journée

"L’ensemble des relevés ont été réalisés dès ce matin, ce qui permettra d’effacer ces tags dans la journée. Ces actes n’ont pas leur place dans notre République", continue le communiqué. Ces inscriptions ont suscité la condamnation et le "dégoût" du ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin. "Dégoût face à la découverte ce (mercredi) matin de tags injurieux sur une mosquée de Tarbes. Ces actes n'ont pas leur place dans notre République", a réagi sur Twitter le ministre.

Le maire LR de Tarbes Gérard Trémège, qui s'est rendu sur place, s'est déclaré "indigné par ces actes odieux de profanation", survenue "en ce jour d'ouverture du procès des attentats contre #CharlieHebdo et #HyperCacher". "J'adresse toutes mes pensées et mon soutien à la communauté musulmane tarbaise, profondément heurtée ce (mercredi) matin", a-t-il ajouté dans un tweet.