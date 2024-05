Gard: une femme de 93 ans tuée par un chien dans un cimetière

Une femme de 93 ans est morte mardi dans le Gard après avoir été attaquée dans un cimetière par un chien placé sous la garde d'une employée d'un centre canin, actuellement en garde à vue, ont indiqué mercredi des sources judiciaire et proches de l'enquête.

La nonagénaire s'était rendue en fin d'après-midi, avec deux pots de fleurs, sur la tombe d'un proche dans le cimetière situé entre vignes et champs de tournesols à la sortie du village de Canaules-et-Argentières, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Nîmes, lorsqu'elle a été mortellement blessée au niveau de la carotide par un chien, selon une source proche des enquêteurs.

C'est une jeune fille de 18 ans qui a donné l'alerte, affirmant aux gendarmes que la vieille dame avait été attaquée par un chien errant. Selon les premiers éléments de l'enquête, cette jeune femme serait en fait apprentie dans un centre canin voisin. Et, mardi, elle aurait promené trois chiens -un molosse de type dogue argentin, un berger australien et un Staffordshire bull terrier (staffie)- dans l'enceinte du cimetière lorsque la vieille dame s'y est rendue. "Une enquête pour homicide involontaire est en cours" et "deux personnes sont en garde à vue en ce moment", a indiqué mercredi à l'AFP le procureur d'Alès, Abdelkrim Grini. Selon une source proche de l'enquête, il s'agit de la jeune apprentie et de la patronne du centre canin.