Gard : un enfant de trois ans renversé par une motocross

L'accident s'est produit en fin d'après-midi au col de Trélis, sur la commune du Martinet, dans le Gard, rapporte le Midi Libre. Un enfant de trois ans a été renversé par une motocross et grièvement blessé lors de la montée historique des Cévennes, une course de motocross et de side-car.

Traumatisme crânien et fracture à la jambe

Le petit garçon assistait à l'événement avec son grand père lorsqu'un pilote a fait une sortie de route et l'a percuté, précise France Bleu Gard Lozère.

Les sapeurs-pompiers ont transporté l'enfant en hélicoptère au centre hospitalier de Lapeyronie, à Montpellier. Il souffrirait d'un traumatisme crânien et d'une fracture à la jambe. Interrompue au moment de l'accident, la course à repris dimanche matin.