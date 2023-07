Fugitif suspecté d'un double meurtre : la chasse à l'homme est toujours en cours dans l'Ouest

La chasse à l'homme se poursuit après l'évasion d'un détenu particulièrement dangereux de la prison d'Argentan. Il a profité d'une permission de sortie pour s'enfuir. Depuis, il aurait tué deux personnes et tenté d'en abattre une troisième. Le procureur demande aux habitants de la région de s'enfermer chez eux et lancent un appel à témoins pour le retrouver. Au centre-bourg de Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire), de nombreuses voitures étaient contrôlées par des gendarmes qui ouvraient les coffres, a constaté un journaliste de l'AFP présent sur place. "À Montreuil-Juigé, (…) les recherches se poursuivent. La gendarmerie est présente sur toute la ville. La ville est mobilisée derrière les forces de l'ordre (…)", a écrit sur Twitter le maire de la commune Benoît Cochet.

Avis de recherche

Julie, une habitante de la commune de 40 ans, se rendait à la salle de sport peu avant 9 heures. "J'ai mis plus de temps sur la route que prévu, je me demandais ce qu'il se passait. J'ignorais qu'ils avaient concentré leurs recherches également sur Montreuil-Juigné. C'est une commune super calme en temps normal", a dit cette femme. Le suspect, âgé de 42 ans, présente un "profil criminologique dangereux", avait déclaré lundi le procureur de la République d'Angers Éric Bouillard lors d'une conférence de presse.

L'homme, originaire de La Réunion, est également soupçonné "d'une tentative de meurtre" sur une femme lors de sa cavale, selon la même source. Un avis de recherche accompagné d'une photo a été publié lundi soir par le parquet : il présente le suspect comme un homme mesurant 1,85m, "de type métis, de corpulence athlétique avec des cheveux noirs frisés". Toute personne disposant d'éléments est invitée à contacter le 0800 877 668 (ou, en cas d'urgence, le 17) pour les signaler, sans chercher à intervenir, indique l'avis de recherche.

Le suspect purgeait au centre de détention d'Argentan deux peines, une criminelle et une correctionnelle, une de 12 ans pour tentative de meurtre par conjoint ou concubin et une peine correctionnelle de trois ans pour des atteintes aux biens aggravées. Le 22 juin, une femme de 40 ans a été retrouvée morte à son domicile à Angers par les voisins et par les deux enfants de la victime. Dimanche, la personne décédée à Chailland (Mayenne) est un homme de 72 ans "ancien mécanicien de la commune et conseiller municipal", selon le parquet.