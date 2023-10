États-Unis : gravement blessée dans un toboggan aquatique, une femme attaque Disney en justice

Ce 14 octobre 2019 devait être une journée festive pour Emma McGuinness. Elle s'est finalement transformée en cauchemar, selon un récit de CNN, repéré par Le Parisien. À l'aube de son 30e anniversaire, alors qu'elle profitait d'un voyage de deux semaines à Disneyworld, en compagnie de son conjoint, une descente du toboggan Humunga Kowabunga, situé au parc aquatique Typhoon Lagoon, va lui causer de graves blessures gynécologiques.

>> LIRE AUSSI - Drame dans un parc aquatique du Var : Les normes à respecter en matière de structures gonflables

Dans une plainte, déposée dans le comté d'Orange en Floride, Emma McGuinness et sa famille estiment que Disney savait, ou aurait dû savoir, que cette attraction pouvait se révéler dangereuse. Concrètement, il s'agit d'un immense toboggan de 65 mètres de haut, proposant "une chute presque verticale de cinq étages dans l'obscurité" avant d'achever son parcours dans une piscine.

50.000 euros de dommages et intérêts

Selon la plainte, "lorsqu'un passager du toboggan atteint le bas du manège et se dirige vers la piscine d'eau conçue pour arrêter tout déplacement ultérieur, la force de l'eau peut pousser des vêtements amples dans l'anatomie d'une personne - un événement connu sous le nom de 'wedgie'". À en croire le récit de l'accident, consigné dans la plainte, c'est précisément ce qu'a dû subir Emma McGuinness qui avait pourtant adopté, assurent les plaignants, une position appropriée avec les chevilles croisées.

Mais la jeune femme "s'est envolée près de la fin du toboggan et l'a percuté". À cet instant, son maillot de main a été propulsé entre ses jambes et de l'eau a été "violemment forcée à l'intérieur d'elle", indique la plainte. Emma McGuinness a ensuite ressenti d'importantes douleurs internes et constaté la présence de sang entre ses jambes. Elle a ensuite été transportée en urgence vers un hôpital local avant de subir des examens plus poussés destinés à soigner les blessures gynécologiques contractées.

Selon des documents judiciaires, Emma McGuinness souffre de "blessures corporelles graves et permanentes", également responsables d'une perte d'argent et de conséquences psychologiques non négligeable. Les plaignants réclament ainsi 50.000 dollars de dommages et intérêts.