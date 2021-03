Essonne : une policière aide une femme à accoucher dans une rue de Ris-Orangis

TÉMOIGNAGE

C'est une très belle histoire qui met en scène deux policiers du commissariat d'Évry, Sébastien et Virginie. Lundi matin, à Ris-Orangis, dans l'Essonne, ces deux représentants des forces de l'ordre ont fait quelque chose qu'ils n'ont vraiment pas l'habitude de faire. Tout commence vers 6h45, après un appel d'un passant au 17. "J'ai vu cette dame allongée par terre. J'ai compris qu'elle était enceinte et qu'elle avait des contractions très rapprochées", raconte Sébastien au micro d'Europe 1. "Il faisait -2 degrés. Le papa était à côté, mais il ne savait pas trop quoi faire. J'ai commencé à regarder et l'équipage de Virginie est arrivé, donc j'ai préféré lui laisser ma place."

Pas de péridurale, une température négative…

La policière de l'Essonne a donc pris le relais de son collègue dans la fraîcheur d'un lundi matin de fin d'hiver, près de la gare RER du Bois de l'Épine. "Je suis allée sous une couverture de survie, sous la robe de la dame", relate Virginie qui se remémore l'enchaînement précis des faits. "C'est vraiment dur pour elle. Elle a très, très mal et je la comprends tout à fait. Elle n'a pas de péridurale, c'est très violent, ça va très vite. D'un seul coup, je vois des petits cheveux noirs qui sortent. Les pompiers ne sont pas là, tant pis. Je me suis rappelée de mon accouchement. Je l'ai mise dans la même position, sur le dos, et puis, d'un seul coup, expulsion du bébé."

La petite Myriame vient de naître. "En deux secondes, le bébé était là, on l'a entendu pleurer immédiatement donc là, c'était le gros soulagement. Moi, j'ai les larmes d'émotion qui sont arrivées. J'étais contente que tout se passe bien, pour la maman du beau bébé", né à 7h05.

Une mère qui "claque des dents"

Mais aussi heureux qu'est cet événement, il n'éclipse pas la température négative qui peut rapidement dégrader la santé de la mère et de son nouveau-né. "Les pompiers ont vite emballé Myriame avec la couverture de survie parce qu'à -2 degrés, c'était horrible", assure Virginie. "La maman a claqué des dents. Le Smur est arrivé et ils l'ont amenée à l'hôpital. Le pauvre papa, un peu perdu, est resté sur place. Les pompiers n'ont pas pensé que c'était le papa. Nous, on s'est occupé de lui. Comme ça, on les a accompagnés jusqu'au bout."

Avec du recul, la représentante des forces de l'ordre mesure la rareté d'un tel moment, surtout dans la période actuelle. "C'était le top, c'était beau… Ça change de notre quotidien où, parfois, c'est très difficile. La semaine dernière, c'étaient des attaques à coups de couteau et là, aujourd'hui, on fait accoucher une femme. Franchement, c'est génial. On est content, on a du bonheur, enfin, et ça fait du bien."