Épinal : un garçon de deux ans meurt après être tombé dans la Moselle

La cause de la mort reste encore incertaine. Samedi 23 février, un enfant âgé d'environ deux ans est mort après être tombé à l'eau dans le port d'Epinal, dans les Vosges. Il a chuté dans la Moselle alors qu'il jouait en présence de ses parents, précise France Bleu.

Une autopsie doit être pratiquée dans les prochains jours. L'enfant a été retrouvé inconscient par les forces de l'ordre près d'une centrale électrique située à la sortie de la ville, vers 16 heures, et les pompiers ont tenté de réanimer la victime pendant près d'une heure avec un massage cardiaque, en vain. Une enquête a été ouverte, et confiée au commissariat d'Epinal, pour déterminer avec précision les causes de la mort, sans toutefois exclure la noyade. Une autopsie doit être pratiquée dans les prochains alors que la piste accidentelle reste pour l'instant privilégiée.