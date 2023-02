Drogues, passagers recherchés... Les zones d'ombres qui persistent dans l'accident de Pierre Palmade

Quel est leur état de santé ? Ce lundi matin, aucune information n'a été confirmée sur le garçon de six ans, son père et la femme enceinte toujours hospitalisés, les trois blessés graves à bord du véhicule percuté vendredi soir par celui de Pierre Palmade. Le comédien de 54 ans était au volant d'une Peugeot 3008, sous l'emprise de cocaïne. Deux passagers ont pris la fuite de son véhicule. Une scène filmée d'après le journal Le Parisien Aujourd'hui en France, la police a récupéré les images grâce à la caméra embarquée d'un couple témoin de la collision sur une route de Seine-et-Marne. Pierre Palmade, lui, est en réanimation et va être placé en garde à vue.

Palmade condamné en 1995 pour consommation de cocaïne

Dès lors que son état de santé le permettra, il va devoir s'expliquer sur un certain nombre de choses. D'abord, pourquoi la voiture qu'il conduisait s'est brusquement déportée sur la voie de gauche ? Deuxième zone d'ombre de cette enquête ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires : comment explique-t-il qu'il ait été dépisté positif à la cocaïne, substance interdite ? Pire qu'il ait ensuite pris le volant, une circonstance aggravante. D'autant que Pierre Palmade a déjà été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne.

Sans perdre de temps, les enquêteurs ont déjà perquisitionné son domicile de Cély-en-Bière, dimanche après-midi, à la recherche de produits stupéfiants. Enfin, troisième interrogation : qui sont les deux individus qui étaient dans la Peugeot 3008 avec l'humoriste ? Selon des témoins, ils se seraient enfuis à pied juste après la collision. Qu'avaient-ils à se reprocher pour ne surtout pas attendre les secours après ce violent choc frontal ?

Pierre Palmade risque jusqu'à dix ans de prison et 150 000 € d'amende.