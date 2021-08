Disparition d'Estelle Mouzin : de nouvelles fouilles débutent en présence de Monique Olivier

Une septième et peut-être dernière campagne de fouilles pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin, disparue en 2003 à l'âge de 9 ans. Ce lundi, et pour une semaine, de nouvelles recherches débutent dans les Ardennes, en présence de Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret. Ce dernier avait fini par avouer la séquestration, puis le meurtre de la jeune fille, après des années de silence. C'est Monique Olivier qui avait donné des indications aux enquêteurs sur le lieu où le tueur aurait enterré Estelle : le bois communal d'Issancourt-et-Rumel, à quelques kilomètres de la maison où il aurait séquestré la victime.

L'espoir de retrouver le corps d'Estelle

"Ce qui important, c'est qu'elle contribue encore aujourd'hui à l'enquête. Malgré tout avec sa manière de fonctionner, en lâchant l'information par bribes et petit à petit. Elle ne s'est pas fermée depuis la mort de Michel Fourniret, ce que nous craignions", explique Maître Didier Seban et l'avocat d'Eric Mouzin, père d'Estelle. "On espère encore beaucoup, car pour la famille, retrouver le corps d'Estelle c'est vraiment l'enjeu."

Le bois a déjà été fouillé deux fois, en avril et en juin. Le 1er avril, Monique Olivier avait pour la première fois reconnu un rôle dans la séquestration d'Estelle, enlevée à Guermantes (Seine-et-Marne). Elle avait précisé avoir accompagné Michel Fourniret au bord du bois d'Issancourt-et-Rumel pour le laisser aller enfouir le corps de la fillette. Le village d'Issancourt-et-Rumel se situe à quelque 4 km de Ville-sur-Lumes, où, toujours selon Monique Olivier, Michel Fourniret a séquestré, violé et tué Estelle, dans une maison appartenant à sa sœur.

Cette fois ci, les enquêteurs espèrent qu'elle pourra donner des indications plus précises. Le tueur en série étant mort au mois de mai dernier, à 79 ans, elle est aujourd'hui la seule à détenir des informations qui pourraient permettre qu'enfin le corps d'Estelle Mouzin soit retrouvé, dix-huit ans après sa disparition.