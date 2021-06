Disparition de Lucas Tronche : un portable identique à celui de l'adolescent découvert

Les enquêteurs sont peut-être sur le point de résoudre une partie du mystère de la disparition du jeune Lucas Tronche. "Il est quasiment certain" que les affaires découvertes depuis jeudi dans le Gard, à proximité d'ossements, appartiennent à l'adolescent porté disparu depuis 2015 à Bagnols-sur-Cèze, avait indiqué vendredi Eric Maurel, procureur de la République de Nîmes. "De nouveaux objets ont été découverts par les enquêteurs qui continuent à chercher activement sur le terrain", là où des ossements ont été découverts jeudi, notamment un blouson et les débris d'une montre, avait-il précisé.

Un téléphone qui "sera rapidement exploité"

On apprend ce lundi qu'un téléphone, identique à celui de Lucas Tronche, fait également partie de ces objets, dont la paternité ne semble plus faire de doute. "Confirmation de la découverte d'un téléphone identique à celui de Lucas Tronche au même emplacement que les autres objets déjà découverts et identifiés comme étant les siens. Il sera rapidement exploité", a précisé à Europe 1 Eric Maurel.

BFMTV avait évoqué ce téléphone la semaine dernière, mais sans que le procureur ait confirmé cette découverte vendredi lors de sa conférence de presse. C’est désormais chose faite. Des ossements ont également été trouvés au même endroit, et sont en cours d'analyse. "Il est impossible de privilégier une piste plus qu'une autre", a aussi insisté le procureur de Nîmes vendredi. La veille, il avait indiqué que la cause de la mort pouvait "aussi bien être une chute accidentelle, qu'un geste volontaire de se jeter dans le vide ou une altercation".

Lucas Tronche, 15 ans, avait disparu le 18 mars 2015 après avoir quitté son domicile pour se rendre à un cours de natation dans une commune voisine. Son frère qu'il devait rejoindre à un arrêt de bus avait tenté de le joindre mais le portable de l'adolescent était coupé.