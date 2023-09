Disparition de Lina : «Nous n'écartons aucune piste», selon la procureure

"Aucune piste" n'est écartée dans l'enquête sur la disparition de Lina, 15 ans, samedi dans le Bas-Rhin, a indiqué mardi la procureure de Saverne, Aline Clérot. Lors d'une conférence de presse, Aline Clérot a précisé que deux témoins avaient aperçu la jeune fille se rendant à pied samedi entre 11h15 et 11h30 à la gare de Saint-Blaise-la-Roche depuis son domicile. Son téléphone a cessé d'émettre à 11h22. "Nous n'écartons aucune piste", a-t-elle dit, ajoutant qu'aucune piste n'était non plus "privilégiée".

Dragages des nombreux points d'eau

L'adolescente avait prévu de se rendre en train à Strasbourg pour rejoindre son petit ami. Ce dernier ne la voyant pas descendre du train arrivant à 12h53 a alerté la mère de Lina qui a à son tour prévenu les forces de l'ordre en début d'après-midi. Les caméras de vidéoprotection n'ont pas révélé la présence de la jeune fille dans le train ou à la gare de Strasbourg.

Plusieurs battues ont eu lieu depuis lundi sur le trajet emprunté par Lina, dans un secteur montagneux et boisé, sans permettre de découvrir d'indices ni de traces d'accident, a précisé Aline Clérot. "Aucune activité bancaire n'a été constatée depuis sa disparition", a ajouté la procureure, indiquant qu'aucune "fugue récente ou ancienne" ne permettait "d'accréditer une disparition volontaire". Les enquêteurs vont procéder à des dragages des nombreux points d'eau du secteur à la recherche d'indices, a-t-elle précisé.