Disparition de Leslie et Kevin : le deuxième suspect, présenté au juge d'instruction

L'étau se resserre dans l'affaire de la disparition de Leslie, 22 ans, et Kevin, 21 ans. Le jeune couple n'a plus donné signe de vie depuis le 26 novembre dernier et une soirée passée à Prahecq, près de Niort dans les Deux-Sèvres. Trois personnes sont actuellement dans le collimateur des enquêteurs et deux d'entre elles ont déjà été placées en garde à vue.

Ce vendredi, sur les coups de 13h30, une escorte de gendarmerie a quitté la brigade de Niort, direction Poitiers à 80 kilomètres. Dans la première voiture, un jeune homme, prénommé Nathan, était conduit dans le bureau du juge d'instruction où il se trouve toujours actuellement. Menée par la section de recherche de Poitiers, l'enquête s'est accélérée singulièrement cette semaine. Les procédures s'enchaînent depuis mardi et un premier individu, Tom T. 22 ans, a été mis en examen jeudi soir pour enlèvement et séquestration avant d'être placé en détention provisoire.

La garde à vue du troisième homme, prolongée jusqu'à samedi

C'est en effet chez lui, à Prahecq, que logeait le jeune couple au moment de sa disparition. Également âgé de 22 ans, Nathan est donc la seconde personne à être présenté au magistrat instructeur. Proche de Tom T., le garçon réside à Puyravault, une petite commune située à une cinquantaine de kilomètres de Prahecq. Des effets personnels de Leslie et Kevin y ont été découvert dans un conteneurs à vêtements début septembre. Les téléphones portables des deux amis auraient d'ailleurs borné dans les mêmes zones pendant la nuit de la disparition du couple.

Enfin, un troisième homme, âgé de 23 ans, a lui aussi été interpellé. Entamée jeudi, sa garde-à-vue a été prolongée jusqu'à samedi où il sera, à son tour, déféré devant le juge. À ce stade, il n'y a toujours pas la moindre trace de Leslie et Kevin qui pourraient avoir été victime d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Une piste que les enquêteurs n'ont pas exclue.