Disparition d'une Ardéchoise dans les Landes en août 2018 : son compagnon en garde à vue

Un homme âgé d'une trentaine d'années a été placé en garde à vue mercredi à Mont-de-Marsan, dans le cadre de l'enquête sur la disparition, dans les Landes, d'une Ardéchoise de 30 ans, Laura Fay, qui n'a plus donné signe de vie depuis le 6 août 2018, a appris l'AFP jeudi auprès du parquet de Mont-de-Marsan. Selon Sud-Ouest, il s'agit du compagnon de la jeune femme.

Déjà interrogé comme témoin en août. "Un homme a été placé en garde à vue" dans le cadre de l'enquête, a déclaré le parquet, sans autre précision. Selon le quotidien régional, alors que le compagnon de la jeune femme avait déjà été interrogé comme simple témoin en août dernier, il est actuellement entendu pour enlèvement, séquestration, ou détention arbitraire.

Laura Fay et son compagnon s'étaient disputés avant sa disparition. La jeune femme, originaire de Villeneuve-de-Berg, en Ardèche, n'a plus donné signe de vie depuis le 6 août. Ce jour-là, elle avait été vue en fin d'après-midi dans un supermarché de Labrit, dans les Landes, selon le parquet.

Après une dispute avec son compagnon, avec qui elle devait se rendre au festival Musicalarue de Luxey, dans le nord des Landes, la jeune femme était "partie seule avec son vélo, une tente et son sac de couchage, afin de se rendre chez une amie résidant dans la région", avait précisé à l'époque le parquet. Une information judiciaire avait été ouverte pour "enlèvement et séquestration" et les sections de recherches de gendarmerie de Pau et Grenoble saisies.

L'enquête a établi que le téléphone de Laura Fay a cessé d'émettre le 6 août. Plus aucune activité n'a été relevée sur ses comptes bancaires depuis, et elle n'a contacté ni son employeur à Montélimar, ni ses proches. Selon le parquet, elle ne présente aucun antécédent suicidaire.