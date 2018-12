Deux-Sèvres : dégradation d'une permanence d'un député LREM, plainte déposée

La devanture de la permanence du député LREM des Deux-Sèvres Guillaume Chiche, a été dégradée ce week-end à Niort, a-t-on appris lundi auprès du parquet, selon qui une plainte a été déposée. "Un coup a été porté sur la vitre et un autre sur la porte", a-t-on précisé. C'est l'élu qui a annoncé le vandalisme sur Twitter dimanche matin, au lendemain de la mobilisation des "gilets jaunes".

Jamais l’intimidation physique, morale ou matérielle ne me fera dévier de mes engagements. Plainte déposée. Pleinement déterminé à améliorer le quotidien des françaises et des français. Merci aux forces de l’ordre pour leur professionnalisme et leur réactivité. #DeuxSèvrespic.twitter.com/va8hBpK0sH