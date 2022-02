Dans le Nord, les cas d'escroquerie à l'hypnose se multiplient

Voilà une technique d'escroquerie peu commune : le vol sous hypnose. Dans les Hauts-de-France, les témoignages s'accumulent. Des femmes dépouillées racontent avoir été victimes de "manipulation mentale".

Trois ans après le malheureux événement, Mina, une retraitée de 70 ans, reste encore traumatisée par sa mésaventure. Ce jour-là à Tourcoing, elle est abordée par un inconnu à son arrêt de bus. L'homme lui glisse une pierre noire dans la main et se présente comme une sorte de medium mélangeant voyance, hypnose et discours en arabe, ésotérique et religieux.

"Il m'a demandé de retirer tous mes bijoux"

En quelques minutes, Mina se retrouve sous emprise. "Il m'a demandé de retirer tous mes bijoux, tout ce que j'avais dans mon sac et je lui ai tout donné. Je n'étais plus maître de moi même. Je ne savais même pas ce que je faisais. Je voyais un trou noir. Mes pieds étaient carrément figés. Je ne me suis réveillée qu'après et cette histoire a duré un quart d'heure", raconte-t-elle.

Fatima, fille d'une victime, a mis un nom sur ce phénomène : le "samawi". Une technique d'escroquerie qui provient du Maroc et qui a été repérée en Belgique. Les cibles ont souvent le même profil : des femmes âgées d'origine arabo-musulmane. Et à chaque fois, la même approche : hypnose ou manipulation mentale, mais peut être pas seulement.

Les femmes ont-elles été droguées ?

"Toutes ces victimes vont vous parler de cette fameuse pierre noire qu'on leur remet dans le creux de la main. Maintenant, est-ce qu'il y avait une substance dans cette fameuse pierre noire ? Est-ce qu'elles ont été doguées ? Ça, on le saura jamais. Ces femmes perdent tout discernement et pourtant elles ne sont absolument pas connues pour avoir des problèmes psychologiques", explique une avocate lilloise qui a regroupé ces plaintes.

Elle espère maintenant qu'une enquête sera ouverte par la justice. Selon elle, ce réseau d'escrocs continue de faire des victimes.