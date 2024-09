Côtes-d'Armor : une randonneuse décède après une attaque de frelons asiatiques

Ce lundi, un groupe de randonneurs aguerris a été victime d'une violente attaque de frelons dans les Côtes-d'Armor, au niveau de Pleudihen-sur-Rance, à une vingtaine de kilomètres environ de Saint-Malo. Une femme de 77 ans est décédée.

Une attaque violente et traumatisante

Le drame d'une violence inouïe s'est déroulé sur le chemin bordé de quelques bâtisses de granit dans la commune bretonne. Le groupe de 20 randonneurs d'un village voisin a subi l'attaque d'un nid de frelons asiatiques qui se trouvait dans la vieille souche d'un arbre qui jonchait le sol. Il est probable que la tête du groupe, constitué d'amateurs de marche nordique, ait réveillé le rucher. Chemin faisant, c'est malheureusement la queue du peloton qui a été piquée.

Huit victimes sont a déplorer dont une femme âgée de 77 ans. Apparemment sportive et dynamique, elle s'est écroulée presque immédiatement et est morte malgré l'intervention rapide de deux infirmières présentes sur place. Pour les autres, il a fallu porter secours et en transférer certains à l'hôpital. Selon la préfecture du département, l'un des randonneurs a dû rester en observation.

Le nid quant à lui a été détruit et le chemin de randonnée a été fermé et il est strictement interdit de s'en approcher. Sur les lieux, l'idée d'installer une cellule de soutien psychologique a été évoquée tant la violence de l'attaque des frelons a pu être traumatisante.