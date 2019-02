Clermont : un braqueur de banque tué par des gendarmes

Un braquage de banque a mal tourné ce jeudi dans le centre-ville de Clermont, dans l’Oise. Vers 12h30, un homme armé d’un couteau a tenté de braquer une agence de La Banque Populaire, en présence de plusieurs clients. Rapidement alertés, les gendarmes sont intervenus au moment où le malfaiteur menaçait une employée, selon les informations recueillies par Europe 1.

Dans des circonstances qui devront être éclaircies par l’enquête, un gendarme a alors ouvert le feu sur le braqueur. Ce dernier est tombé à terre avant de se relever et de se diriger vers les militaires armé de son couteau, selon les premiers éléments de l’enquête. Les gendarmes ont tiré une seconde fois, touchant mortellement le malfaiteur, dont on ignore l’âge et l’identité à ce stade. Les services d’identification criminelle se sont rendus sur place pour relever tous les indices nécessaires à l’enquête.