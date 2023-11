Choisy-le-Roi : l'enfant de 7 ans retrouvé grièvement blessé le 3 novembre est mort

Le garçon de 7 ans retrouvé grièvement blessé alors qu'il était sous la garde de son baby-sitter à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne le 3 novembre, est décédé, a indiqué samedi le parquet de Créteil à l'AFP, confirmant une information de RTL. L'enfant est décédé "aujourd'hui" (samedi), a précisé le parquet, qui ajoute ne détenir "aucune autre information" à ce stade. Il se trouvait jusqu'ici dans le coma.

Un homme de 29 ans se présentant comme son baby-sitter, avait été mis en examen et placé en détention provisoire le 6 novembre pour tentative de meurtre sur mineur de 15 ans. Le très jeune garçon avait été retrouvé par des riverains "entre deux voitures", "la tête enserrée dans un sac plastique" et présentant "des traces de coups et de strangulation", avait alors indiqué le parquet.

L'homme avait affirmé avoir "fait du mal" à l'enfant

Le suspect s'était présenté de lui-même au commissariat le 3 novembre. Il est inconnu des fichiers de police mais avait été mis en cause dans une procédure ouverte à Paris du chef d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans en juin 2022. Lors de sa garde à vue, l'homme avait affirmé avoir "fait du mal" à l'enfant. "Devant les services de police, le mis en cause a maintenu ses déclarations initiales sans expliquer davantage son geste", avait encore détaillé le parquet le 6 novembre.

Les parents de la victime, qui avaient confirmé aux enquêteurs qu'ils confiaient "régulièrement leur enfant au mis en cause depuis trois ans, en toute confiance", avaient fait appel à police-secours dans la soirée du 3 novembre pour signaler sa disparition. L'enquête, toujours en cours, a été confiée à la brigade des mineurs de Paris.