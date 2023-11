Choisy-le-Roi : un enfant de cinq ans retrouvé gravement blessé, la tête dans un sac plastique

Un enfant de cinq ans a été retrouvé grièvement blessé dans la rue à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, et un homme qui a affirmé aux policiers l'avoir "tué" est en garde à vue, a assuré le parquet de Créteil, confirmant une information du Parisien. L'enfant a été retrouvé jeudi soir par des passants "avec la tête dans un sac plastique", présentant "des marques de strangulation et de coups", selon le ministère public. Il est hospitalisé et son pronostic vital est engagé.

L'enfant placé dans un coma artificiel

Selon des sources policières, l'enfant a subi des violences sexuelles et a été placé dans un coma artificiel. Vendredi en fin d'après-midi, un homme de 29 ans s'est présenté de lui-même au commissariat, affirmant qu'il avait "tué un enfant", et a indiqué aux policiers où trouver le corps. De manière concomitante, des "requérants (ont alerté) les secours" après avoir découvert l'enfant, encore en vie.

L'enquête a été confiée à la brigade des mineurs de Paris.