Champigny : une camionnette mal garée entraîne une tentative d'homicide sur une policière

Une policière a été violemment agressée, dimanche, à Champigny-sur-Marne, dans la banlieue parisienne. La jeune fonctionnaire de 27 ans, secourue par ses collègues, a été étranglée par un homme après une banale altercation qui a complètement dégénéré. En cause... Une histoire de camionnette mal garée.

Les faits ont eu lieu dimanche, à 8 heures du matin, dans une cité sensible de Champigny, où le commissariat est situé au milieu des barres d’immeubles. La policière, pas encore en uniforme, venait alors prendre son service, mais une camionnette l’empêchait de se garer. Le ton est alors monté avec le propriétaire, qui était en train de charger des cartons. Et quand la policière a appelé ses collègues en renfort, l’homme s'est déchaîné : coup de poing sur un fonctionnaire, puis il a étranglé la policière, qui a failli perdre connaissance.

Quatre personnes en garde à vue

Il a fallu des coups de matraque et un tir de LBD pour que l’agresseur lâche prise, tandis que sa femme, enceinte, et ses deux frères, proféraient des menaces de mort. Au final, trois policiers ont été blessés, et quatre personnes ont été placées en garde à vue. Le parquet de Créteil a qualifié l’affaire de tentative de meurtre aggravée.