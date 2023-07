«Ça arrive une à deux fois par an» : le panneau du hameau de Montcul n'arrête pas d'être volé

C'est un panneau particulièrement prisé des voleurs. Le petit hameau de Montcul dans le Rhône est victime de son nom. Visiblement amusé par le nom du petit bourg rattaché au village de Colombier-Saugnieu, des petits vandales s'amusent depuis des années à voler les panneaux de la commune.

"Je suis la quatrième génération de maire où les panneaux de Montcul disparaissent", s'agace Pierre Marmonnier, maire du village. Ils sont chapardés une à deux fois par an. Mais honnêtement, on ne sait pas ce que les gens peuvent en faire des panneaux Montcul. La dernière fois pourtant, on avait soudé le panneau", regrette-t-il au micro d'Europe 1.

Une seule personne derrière cette histoire ?

"Mais maintenant, avec le matériel moderne, il existe des petites disqueuses sans fil, donc ça va très vite. Mais je pense que c'est peut-être la même personne qui fait ça parce que ça n'arrive qu'une à deux fois par an", ajoute le maire.

Mais ces vols à répétition coûtent à la collectivité. "Un panneau, ça coûte entre 100 et 150 euros. Certes ça a un coût et ça ne me fait pas tellement rire, mais ça ne me fait pas pleurer non plus. On ne fera pas intervenir le GIGN ou Interpol parce qu'un panneau de Montcul a disparu. On le fera réapparaître quoi qu'il arrive", conclut Pierre Marmonnier.