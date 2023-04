Bugaled Breizh : le chalutier démantelé ce mardi, la cause du naufrage toujours incertaine

Le 15 janvier 2004, le naufrage du Bugaled Breizh faisait cinq morts avant que le chalutier ne s'échoue sur les côtes anglaises. Un symbole et une tragédie ancrés dans la mémoire bretonne, alors que cette injustice est encore difficile à comprendre pour les familles des marins décédés lors de l'accident. Un naufrage aussi incompréhensible qu'il fut rapide, étant survenu en quelques secondes, à tel point qu'un non-lieu a été rendu par la justice française en 2016.

Quant aux autorités britanniques, elles avaient conclu à un accident de pêche cinq ans plus tard. Cette thèse est toujours rejetée par les proches des victimes, qui soutiennent la piste d'une collision avec un sous-marin, une hypothèse plus que plausible, sachant qu'un exercice de l'OTAN était en cours dans la Manche précisément ce jour-là. Paris et Londres ont pourtant démenti ce scénario après la conclusion des enquêtes.

Démantèlement après 19 ans

De ce drame, il reste aujourd'hui une épave cabossée et rouillée conservée à l'Arsenal de Brest. Mais plus pour longtemps, car ce mardi, le fileyeur de 24 mètres de long sera démantelé après une longue enquête et 19 ans au large des côtes britanniques. Une décision conformément prise par la cour d'appel de Rennes, qui a mandaté une entreprise locale pour ce chantier. Les familles ont demandé et obtenu de pouvoir récupérer des morceaux du Bugaled Breizh, tout en assurant qu'elles continueront de rechercher la vérité.