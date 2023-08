Besançon : enquête ouverte après un incendie et la mystérieuse disparition d'une adolescente

L'incendie d'un appartement a fait deux blessés légers mercredi à Besançon et les enquêteurs s'interrogent sur la disparition inquiétante d'une adolescente de 12 ans qui s'était rendue lundi dans ce même appartement et n'a plus donné signe de vie depuis. Le feu s'est déclaré mercredi matin aux environs de 10h au deuxième étage d'un immeuble qui en compte sept, dans le quartier Saint-Ferjeux, selon le Centre opérationnel d'incendie et de secours du Doubs.

Trois habitants de l'immeuble ont été secourus par la grande échelle des pompiers et un quatrième a été sorti du bâtiment par deux soldats du feu. Deux de ces personnes ayant inhalé des fumées ont été évacuées vers les urgences de l'hôpital de Besançon, a précisé cette source.

"Nous essayons de comprendre si cet incendie est criminel"

Selon le quotidien régional L'Est Républicain, l'appartement où l'incendie s'est déclaré était vide et l'incendie est d'origine criminelle, mais une source policière ne l'a pas confirmé à l'AFP, renvoyant à la venue d'un expert en incendie, attendu sur les lieux du sinistre mercredi après-midi.

En lien avec ce feu d'appartement, les enquêteurs de la Sûreté départementale de la police recherchent une adolescente de 12 ans dont la famille n'a plus de nouvelles depuis lundi : "Nous recherchons cette jeune fille âgée de 12 ans qui était allée dans cet appartement lundi dernier pour rendre visite à une amie", a déclaré à l'AFP une source policière. L'adolescente n'avait ensuite pas regagné le domicile familial lundi soir.

Selon L'Est Républicain, la famille de l'adolescente disparue avait tenté de venir la chercher lundi soir chez sa copine, mais les occupants de l'appartement avaient refusé d'ouvrir la porte. "Nous essayons de comprendre si cet incendie est criminel ou pas afin de déterminer les motivations des auteurs", a poursuivi la source policière. Joint par l'AFP, le parquet de Besançon n'a pas souhaité communiquer sur cette affaire dans l'immédiat.