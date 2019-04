Bas-Rhin : tags racistes et antisémites sur les murs d'une mairie de village

Des tags racistes et antisémites ont été découverts vendredi sur les murs de la mairie de Dieffenthal dans le Bas-Rhin, a indiqué le maire du village, qui a porté plainte. Ces tags imposants et anonymes écrits en noir sur les murs d'entrée et la porte de la mairie ont été découverts par une habitante de ce village de 262 habitants dans la nuit.

Des tags pas encore effacés, pour les besoins de l'enquête. "Je me suis rendu sur place, on a fait appel à la gendarmerie et on a déposé plainte, car on ne peut pas accepter cela", a expliqué le maire de la commune Charles Andrea. C'est la première fois que la mairie de Dieffenthal est ainsi la cible de tags racistes et antisémites. "Même dans une très petite collectivité comme la nôtre, on est touché par ce genre de choses", a-t-il regretté, espérant que les responsables soient identifiés et punis. Pour l'heure, les tags n'ont pas été effacés pour les besoins de l'enquête.

Plusieurs actes antisémites en Alsace ces derniers mois. Les départements alsaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont été ces derniers mois le théâtre de plusieurs actes antisémites et racistes. Des graffitis antisémites et/ou racistes avaient été inscrits sur les murs de plusieurs mairies, la permanence d'un député et les murs d'une ancienne synagogue. Des croix gammées avaient aussi été dessinées sur 96 tombes du cimetière juif de Quatzenheim, au nord-ouest de Strasbourg en février.