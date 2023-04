Avalanche meurtrière en Haute-Savoie : les six victimes ont été identifiées

Les conditions météo semblaient pourtant idéales et aucune alerte particulière n'avait été déclenchée. Pourtant, ce dimanche, l'avalanche la plus meurtrière de la saison a coûté la vie à six personnes près de la station des Contamines-Montjoie en Haute-Savoie, située à proximité du massif du Mont-Blanc. Les recherches ont pris fin ce lundi soir et les victimes ont pu être identifiées.

Deux d'entre eux étaient des professionnels de la compagnie des guides, rattachés à la commune de Saint-Gervais-les-Bains, une petite ville de 5.000 habitants, voie d'accès la plus directe au Mont-Blanc, soudainement endeuillée. Les deux hommes, âgés de 39 et 49 ans, étaient, selon leur entourage, très sérieux et expérimentés. Un couple de Lyonnais, habitué de la montagne et qui possédait une résidence secondaire dans cette commune, figure également parmi les victimes. Ces quatre personnes avaient tous des enfants.

"Ce ne sont plus du tout les modèles des années 2000"

Enfin, une femme, âgée d'une vingtaine d'années et originaire du Beaufortain et un Lillois, à peu près du même âge, ont eux aussi été emportés par la neige lors de cette traversée très classique du ski de randonnée dans la région. Si les conditions météo étaient tout à fait normales, le drame est survenu au terme d'un hiver anormal, selon le maire de Saint-Gervais-les-Bains, Jean-Marc Peillex.

"Ce ne sont plus du tout les modèles des années 2000. Il faut probablement les modifier pour que les alertes soient peut-être aussi modifiées. Auparavant, durant l'hiver, il faisait froid pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Maintenant, on a dans une semaine, pratiquement les quatre saisons. Toutes les études et tout ce qui faisait la connaissance des météorologues et des prévisionnistes, il faut le remettre en question. Et puis, on met un peu plus de monde dans la montagne aussi, donc les risques ont complètement changé", argue-t-il.

Un travail colossal qui a démarré dans les bureaux de Météo-France, affirme un spécialiste contacté par Europe 1. Parmi les avalanches françaises des 20 dernières années, huit ont tué au moins six personnes chacune dans les montagnes alpines.