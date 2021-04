Attaque de Sept-Sorts : le conducteur condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Le verdict a été rendu au procès du chauffard qui avait foncé sur une pizzeria en région parisienne en août 2017. Il avait tué une jeune fille de 13 ans et avait blessé une dizaine de personnes. La Cour d'assises de Seine-et-Marne l'a condamné jeudi à la peine maximale, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.

"On l'a eu, la société l'a eu"

Ce verdict a été rendu "en raison de l'exceptionnelle dangerosité de l'accusé", selon les mots du président de la Cour d'assises. L'accusé, lui, n'a eu aucune réaction à l'énoncé de ce verdict. Dans la salle, un homme portant un t-shirt à l'effigie d'Angela, l'adolescente décédée, lève le poing. La mère de la victime, elle, fond en larmes. Le père est sorti de la salle en disant "On l'a eu, la société l'a eu".

"Je suis très contente. On a eu notre justice, enfin", soupire Sarah, qui travaillait à la pizzeria le soir des faits. "On nous a entendus. On nous a écoutés, la peine ne réparera pas le mal qu'il a fait, mais elle est très juste. Il ne pourra plus faire de mal."

"On a clairement montré qui était coupable"

Pendant le procès, le conducteur a toujours dit qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer. La préméditation a pourtant bien été retenue par les jurés, ce qu'a salué François Mazon, l'avocat des parents de l'adolescente décédée. "Il n'a pas assumé ses responsabilités et de ce point de vue-là, ce fameux sentiment de culpabilité que toutes les victimes ont exprimé, je pense qu'avec un verdict de ce niveau-là, on a clairement montré qui était coupable, et ce n'est pas eux", dit-il au micro d'Europe 1. On ne sait pas encore si le conducteur fera appel. Son avocat a fait savoir qu'il allait en discuter avec lui dans les jours à venir.