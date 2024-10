Attaque avortée d'un fourgon blindé près de Lyon

Un fourgon blindé de transport de fonds a été attaqué jeudi matin à Saint-Priest, près de Lyon, sans faire de blessés, et les assaillants ont pris la fuite sans parvenir à s'emparer d'un butin, a-t-on appris de source policière. Un peu après 7 heures du matin, un groupe de "5 ou 6 personnes", encagoulées et portant des masque à gaz et de fusils, s'est attaqué à un fourgon blindé de la société Themis, selon une source policière, qui confirmait de premières informations de Lyon Capitale. Le fourgon s'est retrouvé coincé entre deux véhicules.

Les braqueurs repartent bredouille

L'attaque a échoué, pour des raisons à éclaircir, et n'a pas fait de blessés. Les braqueurs sont repartis les mains vides. Selon Lyon Capitale, les braqueurs étaient armés de fusils kalachnikov, un coup de feu a été tiré en l'air, ils ont incendié leurs deux véhicules avant de prendre la fuite. Le 10 octobre en plein centre de Grenoble, un fourgon blindé avait été attaqué en milieu de matinée par des hommes armés de kalachnikovs, qui avaient fait feu sans toucher personne, prenant ensuite la fuite là aussi les mains vides.

Les trois convoyeurs, qui venaient alors de charger 7 millions d'euros de la Banque de France dans leur fourgon, avaient tirer pour se défendre avant de pouvoir échapper aux braqueurs avec leur véhicule.