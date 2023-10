Attaque au couteau à Arras : de l'Ingouchie à la France, le parcours tumultueux de la famille de l'assaillant

D'origine tchétchène, né en 2003 en Russie, Mohammed Mogouchkov a fait irruption vendredi ans un lycée d'Arras dans le Pas-de-Calais et poignardé mortellement un enseignant. Trois autres personnes ont été blessées. Fiché S, il est connu des services de renseignement et de la justice française, tout comme sa famille, une famille composée d'un couple et de cinq enfants, trois garçons et deux filles, tous originaires de l'Ingouchie, une république du Caucase en Russie. Arrivée en France en 2008, la famille Mogouchkov se trouve alors en situation irrégulière. Elle est d’abord hébergée dans des hôtels sociaux, en Bretagne.

Le père de famille expulsé seul vers la Russie en 2018

Sous le coup d’une expulsion, la famille reste finalement sur le sol français après la pression d’associations qui sont parvenues à faire annuler la décision. Tous déménagent ensuite à Arras en 2014. Mais le père, Kiadi Mogouchkov, est finalement expulsé, seul, vers la Russie en 2018. En cause, des problèmes administratifs et des soupçons de violences conjugales.

La fratrie reste particulièrement surveillée par les renseignements. Les enfants sont connus pour radicalisation. Le terroriste d’Arras, Mohammed Mogouchkov, 20 ans, est fiché S depuis 12 jours, faisait l’objet d’une surveillance physique par la DGSI. L’aîné de la fratrie, Movsar, fiché S, est lui incarcéré depuis 2019. Il est impliqué dans un projet d’attentat contre l’Élysée. Le petit frère est aussi fiché S pour des faits de radicalisation.