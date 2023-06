Attaque à Annecy : l'assaillant est un Syrien demandeur d'asile en situation légale sur le territoire

L'attaque à l'arme blanche à Annecy a fait six blessés graves, dont quatre enfants. Deux d'entre eux, ainsi qu'un adulte, sont en urgence absolue. L'assaillant serait un homme syrien de 31 ans, né dans son pays d'origine et demandeur d'asile depuis le 28 novembre 2022 auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides.

Selon les informations d'Europe 1, les services de renseignement de la DGSI avaient déjà fait une étude de son profil, mais sans y remarquer d'informations inquiétantes. Parallèlement, l'homme faisait également une demande d'asile en Suède, qui lui attribut le statut de réfugié, ce qui lui permet alors de circuler dans tous les pays de l'Union européenne. Cet homme est ainsi en situation légale sur le territoire français, sachant qu'il avait déjà passé 10 ans en Suède où il était marié à une Suédoise et a eu un enfant.

Selon les informations d'Europe 1, le suspect s'était déclaré chrétien de Syrie dans son dossier de demande d'asile. Il portait sur lui une croix chrétienne.

Un retour en force des attaques au couteau

L'agresseur est actuellement placé en garde à vue où il fait part de motivations très confuses concernant son attaque. Europe 1 s'est procurée une note récente de la DGSI, datant du 5 mai 2023, qui met en garde contre les nouveaux modes opératoires promu par les organisations terroristes. On peut y retrouver des témoignages de policiers craignant un retour en force d'attaques au couteau, ce qui contribuerait à influencer des personnes avant de passer à l'acte. Le renseignement de l'Intérieur a alors mis en alerte les autorités ce même jour contre ce type d'attaque.

Depuis 2012, 71 attentats ont été déjoués par la DGCI. 271 personnes sont mortes à cause d'actes terroristes sur le territoire français et 1.200 personnes ont été blessées.