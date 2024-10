Deux bandes rivales se sont affrontées sur la dalle de Beaugrenelle, faisant trois blessés dont un grave vendredi soir. Trois jeunes - deux mineurs de 14 et 15 ans et un majeur de 19 ans - dont l'un légèrement blessés ont été interpellés. Sur les lieux de la rixe, la dalle Beaugrenelle, les policiers ont retrouvé plusieurs armes blanches, une béquille, un katana (sorte de sabre), une crosse en bois et des bâtons. "Il y aurait pu y avoir un mort", lance Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police.

"On est sur une violence inouïe"

"On est sur une violence inouïe. On a trois individus qui ont été interpellés, qui sont à l'hôpital actuellement, qui seront auditionnés pour faire avancer l'enquête. On espère avoir des réponses pour pouvoir interpeller l'ensemble des auteurs et pour prévenir une autre bagarre qu'il pourrait y avoir dans les prochains jours", précise-t-il au micro d'Europe 1.

Éviter un match retour

Ces bandes sont bien connues des forces de l'ordre. Pour les autorités, l'objectif est désormais d’éviter un match retour. C’est pourquoi des moyens de contrôle et de surveillance ont été mis en place, mais pour Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement, cette nouvelle affaire, trois ans après le lynchage de Yuriy, 14 ans, montre que le nécessaire n’a pas été fait.

"Ce que je demande, c'est que maintenant, les mesures qui ont été décidées à l'issue de l'affaire Yuriy se concrétisent rapidement : plus de caméras, plus d'éclairage, qu'on ferme encore des passages... C'est cela aussi qui fait que la dalle continue à être un secteur insécure", regrette-t-il. On ignore à cette heure les raisons d'un tel déchaînement de violence mais selon les autorités, il pourrait s’agir d’un différend sur fond de trafic de drogue.